Мир 09 сентября 2023, 10:01 Число жертв землетрясения в Марокко выросло до 632 человек — СМИ Al Arabiya: из-за землетрясения в Марокко погибли 632 человека Соцсети

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Сильное землетрясение произошло в Марокко, магнитуда составила 6,9. В результате природного катаклизма погибли больше 632 человек. Об этом сообщило издание Al Arabiya.

Очаг землетрясения находился в 77 километрах от города Марракеш и в 60 километрах от популярного туристического центра Укаймеден. В результате подземных толчков разрушились многие здания, ранения получили более 300 человек.

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Большое число пострадавших находилось в труднодоступных местах, что затруднило их спасение. Экстренные службы страны занимаются разбором завалов.

Последний раз землетрясение такого масштаба в Марокко специалисты фиксировали в 1960 году возле города Агадир. Тогда от природного катаклизма погибли тысячи человек.