Мир 12 сентября 2023, 04:10 Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,8 тысячи Reuters: из-за землетрясения в Марокко погибли 2862 человека Unsplash

Читать 360tv в

Число жертв мощного землетрясения в Марокко увеличилось до 2862 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

В настоящее время спасательные работы с привлечением иностранных сил продолжаются. МВД Марокко предупредило, что пока ведутся разборы завалов и поиск людей данные могут регулярно меняться.

Реклама

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2681. Как отмечал телеканал Al Arabiya, наибольшее число жертв обнаружили в провинциях Эль-Хауз (1591 человек) и Тарудант (809 погибших).

Сильное землетрясение произошло в Марокко 8 сентября. Его очаг находился на глубине 10 километров и в 80 километрах к юго-западу от Марракеша. В результате жертвами стихии стали тысячи жителей местных провинций и префектур.

Король Марокко Мухаммед VI объявил 9 сентября в государстве трехдневный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы.