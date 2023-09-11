Мир 11 сентября 2023, 19:11 Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2600 Al Arabiya: жертвами землетрясении в Марокко стал 2681 человек Unsplash

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Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 2681. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на МВД королевства.

По его данным, пострадал 2501 человек. Наибольшее число жертв обнаружили в провинциях Эль-Хауз (1591 человек) и Тарудант (809 погибших). Сотрудники экстренных служб продолжают вести поиски погибших и раненых, которые могут оставаться под обломками разрушенных зданий.

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Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2497. Минимум 2476 человек получили разные травмы.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко 8 сентября. Эпицентр зафиксировали в 80 километрах от Марракеша на глубине 27 километров.

Жертвами стихии стали жители девяти провинций и префектур. Погибших обнаружили в Агадире, Азиляле, Большой Касабланке, Марракеше и других населенных пунктах.

Король Марокко Мухаммед VI объявил в государстве трехдневный траур. В минувшую субботу, 9 сентября, по всей стране спустили флаги.