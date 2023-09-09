Мир 09 сентября 2023, 05:53 Число жертв землетрясения в Марокко достигло почти 300 МВД Марокко: число погибших в землетрясении выросло до 296 Freepik

Читать 360tv в

Количество погибших из-за землетрясения в Марокко выросло до 296, еще 153 человека пострадали. Об этом сообщило Марокканское информационное агентство ( MAP ) со ссылкой на информацию из МВД страны.

«Жертвами землетрясения <…> стали 296 человек, <…> также пострадали 153 человека», — сказано в публикации.

Реклама

Ранее поступила информация о 93 погибших в происшествии. Землетрясение магнитудой 6,9 было на глубине 27 километров. Подземные толчки ощутили в туристическом районе Марракеш, в провинции Уарзазат на юге, в 320 километрах от столицы страны Рабата и в других регионах.

Марроканский чиновник заявил изданию Al Arabiya, что большое количество пострадавших находится в труднодоступных местах, спасатели занимаются разбором завалов.

Очевидцы опубликовали кадры с места событий в соцсетях. На видео заметно, как граждане выбегают из зданий, а дома опасно трясутся. Также видны обломки строений и поврежденные камнями машины. На улице началась паника.