09 сентября 2023, 05:53
Число жертв землетрясения в Марокко достигло почти 300
МВД Марокко: число погибших в землетрясении выросло до 296
Количество погибших из-за землетрясения в Марокко выросло до 296, еще 153 человека пострадали. Об этом сообщило Марокканское информационное агентство ( MAP ) со ссылкой на информацию из МВД страны.
«Жертвами землетрясения <…> стали 296 человек, <…> также пострадали 153 человека», — сказано в публикации.
Реклама
Ранее поступила информация о 93 погибших в происшествии. Землетрясение магнитудой 6,9 было на глубине 27 километров. Подземные толчки ощутили в туристическом районе Марракеш, в провинции Уарзазат на юге, в 320 километрах от столицы страны Рабата и в других регионах.
Марроканский чиновник заявил изданию Al Arabiya, что большое количество пострадавших находится в труднодоступных местах, спасатели занимаются разбором завалов.
Очевидцы опубликовали кадры с места событий в соцсетях. На видео заметно, как граждане выбегают из зданий, а дома опасно трясутся. Также видны обломки строений и поврежденные камнями машины. На улице началась паника.
Землетрясения
Реклама
Реклама