Мир 19 декабря 2023, 02:27 Число жертв землетрясения в Китае возросло до 86 человек «Синьхуа»: 86 человек погибли в результате землетрясения на северо-западе Китая РИА «Новости»

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Сильное землетрясение произошло на северо-западе Китая. В провинции Ганьсу погибли 86 человек, а 96 получили ранения, сообщило агентство «Синьхуа».

Специалисты зафиксировали несколько подземных толчков магнитудой до 6,2. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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Дома и инфраструктура, оказавшиеся в эпицентре землетрясения и вокруг него, получили различные повреждения. Сейчас местные спасатели ликвидируют последствия стихийного бедствия.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 в восточной части Турции. Эпицентр подземных толчков располагался в 26 километрах к северо-западу от города Эрзинджан, очаг залегал на глубине 15 километров.

Российские специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 в Мазановском районе Амурской области. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.