Мир 02 января 2024, 10:09 Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30 NHK: число жертв землетрясения в японской Исикаве увеличилось до 30 Zhang Xiaoyu / Global Look Press

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Жертвами землетрясения в японской префектуре Исикава стали минимум 30 человек. Об этом сообщил телеканал NHK.

Наибольшее число погибших обнаружили в городе Вадзима — 15 человек. Количество пострадавших перевалило за несколько десятков, также люди могут находиться под завалами зданий. Ранее СМИ сообщили о 24 жертвах.

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Ряд мощных землетрясений произошел в первый день нового года на западе Японии. Всего в префектурах Ниигата и Исикава зарегистрировали порядка 30 толчков, магнитуда мощнейшего из них достигла 7,6.

Также сильные колебания ощутили жители Токио, Киото и Осаки. Сейсмологи название землетрясение самым сильным с 1885 года для этого региона, отмечал RT.

Жители пострадавших от подземных толчков районов начали просить помощи спасателей, выкладывая надписи SOS на открытых площадках из стульев, труб и других предметов.

В связи с землетрясением без электричества в Японии остались порядка 32 тысяч человек.