Число жертв землетрясения в Измире увеличилось

В ведомстве отметили, что один человек утонул после выхода на берег огромной волны, вызванной подземными толчками.

Землетрясение амплитудой 6,6 произошло в акватории Эгейского моря. После основных толчков произошло 67 афтершоков, 13 из которых оценили более чем в четыре балла.

В Измире разрушено несколько домов. Спасатели продолжают разбирать завалы, чтобы достать выживших. По словам губернатора города Явуза Кешгера, полностью разрушены четыре здания, еще 10 сильно повреждены. Из-под завалов уже достали 70 человек.

«Дороги в Измире полностью освободили для проезда машин медиков и спасателей. Я прошу граждан оставаться на месте и ждать новых сообщений. Не паникуйте и сохраняйте спокойствие», — призвал он.

Власти направили в регион несколько грузовиков с палатками и кроватями. Турецкое отделение Красного Полумесяца направило на место 48 человек и 16 автомобилей. Власти страны выделили помощь пострадавшему городу в размере пяти миллионов лир.

Удар от землетрясения почувствовал и греческий остров Самос. Там обрушилась стена и часть купола храма Богоматери. Пострадало здание школы. Обошлось без жертв, но, по словам местных властей, во время обрушения храма пострадал мужчина. Власти попросили жителей не выходить на побережье, так как сохраняется угроза цунами.