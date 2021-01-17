Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 56 человек

До 56 и 826 человек увеличилось число погибших и раненных во время землетрясения на индонезийском острове Сулавеси. В регионе до сих пор регистрируют афтершоки. Жители опасаются оползней и цунами.

По данным РИА «Новости" власти провинции Западный Сулавеси ввели в регионе чрезвычайное положение. Глава управления по борьбе со стихийными бедствиями Дони Монардо заявил, что режим ЧП может продлиться на две недели. Ведомство предоставило провинции и округам Мамуджу и Маджене более 284 тысяч долларов. Пострадавши предоставили палатки, маски, одеяла и прочие предметы первой необходимости.

В регион бедствия направлены 4,1 тысяча спасателей, два корабля с поисково-спасательным оборудованием и самолет Hercules с припасами.

Из-за землетрясения магнитудой 6,2, которое произошло недалеко от города Мамуджу в ночь на 15 января, лишились крова почти 15 тысяч человек. По меньшей мере 300 домов, офис губернатора, гостиница и поликлиника были повреждены.