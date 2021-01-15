Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 34

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. Толчки чувствовались на протяжении семи секунд. Они вызвали несколько оползней. При этом не исключена угроза цунами. Метеорологи рассказали, что зафиксировали уже более 25 афтершоков.

Множество зданий, в том числе и больница, обрушились. Люди оказались под завалами. Спасатели используют тяжелую технику для извлечения пострадавших.

Около двух тысяч местных жителей вынужденно покинули свои дома. Первую помощь оставшимся без жилья индонезийцам оказывают волонтеры Красного креста.

По распоряжению президента страны Джоко Видодо в пострадавшую провинцию отправился министр по социальным вопросам Три Рисмахарини, написал портал Detik.