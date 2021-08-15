Число жертв землетрясения на Гаити достигло 724

Число погибших в результате землетрясения на Гаити увеличилось до 724 человек. Об этом со ссылкой на управление гражданской защиты карибской страны сообщил ТАСС.

Больше всего жертв в департаменте Юг — там 500 погибших. В департаменте Нипп жертвами стали 122 человека, в департаменте Гранд-Анс умерли 100 человек. Еще два человека погибли на северо-западе Гаити.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Гаити 14 августа. По данным Геологической службы США, эпицентр находился примерно в 160 километрах от столицы Порт-о-Пренса и в 40 километрах от коммуны Ле-Ке, где проживает около 125 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение вызвало разрушения школ, церквей и других зданий.

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри ввел в стране чрезвычайное положение на месяц. Власти мобилизуют все ресурсы для помощи жителям в пострадавших районах.

О готовности оказать помощь Гаити уже заявили лидеры ряда стран, среди которых США, Венесуэла, Аргентина, Куба, Колумбия, Мексика, Перу и Боливия.

Сейсмолог Петр Шебалин ранее рассказал «360», что землетрясение на Гаити не должно представлять опасность для российских туристов, отдыхающих в соседней Доминикане.