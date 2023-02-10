Мир 10 февраля 2023, 16:30 Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к отметке в 19 тысяч человек Эродоган: число жертв землетрясений в Турции достигло 18 991, раненых более 75 тысяч РИА «Новости»

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Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к отметке в 19 тысяч человек. Обновленной официальной статистикой поделился президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его процитировало РИА «Новости».

«По последним данным, в десяти пострадавших от катастрофы провинциях погибли 18 991 человек», — сказал он.

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Также Эрдоган сообщил, что официально зарегистрированных пострадавших — 75 523. По его словам, текущие данные уже позволяют назвать недавнюю серию землетрясений самой разрушительной начиная с 1939 года.

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Не менее трагичные события произошли в конце прошлого века. Землетрясение 1999 года унесло жизни 17 480 людей. Травмы и ранения различной степени тяжести получил 23 781 человек. В отчете о парламентских исследованиях 2010 года официальное число жертв тогдашнего землетрясения увеличили до 18 373. Также в 1999 году пострадало 285 211 дом и 42 902 нежилых постройки.