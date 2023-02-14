Мир 14 февраля 2023, 14:21 Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 32 тысячам AFAD: в результате землетрясений в Турции погибли 31 974 человека РИА «Новости»

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В Турции выросло количество погибших в результате землетрясений. Данные на 14 февраля привели в правительственном управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD), сообщил ТАСС.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 13:50 вторника (время совпадает с московским — прим. ред.) погибшими числятся 31 974 человека.

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Еще 195 962 потерпевших переселили из зоны бедствия в другие регионы. Пострадавшими признали 80,2 тысячи человек.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что из-под завалов спасли около восьми тысяч жителей страны. Получивших травмы отправили в больницы, большую часть уже выписали.

Землетрясение на юго-востоке страны произошло днем 6 февраля. Силу подземных толчков сочли аналогичной взрыву 500 атомных бомб. Тысячи людей остались без доступа к электричеству, воде и другим предметам первой необходимости.