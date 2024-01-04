Мир 04 января 2024, 12:26 Число жертв землетрясений в Японии выросло до 78 Кисида: погибших при землетрясениях в Японии 78, пропал без вести 51 человек Zhang Xiaoyu / Global Look Press

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Глава японского правительства Фумио Кисида в ходе пресс-конференции, которую транслировали все телеканалы страны, подтвердил гибель 78 человек в результате серии мощных землетрясений. По его словам, 29 человек получили серьезные травмы, 231 человек — легкие.

«Шесть человек считаются пропавшими без вести, не удается установить связь с 51 человеком», — добавил Кисида.

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По данным телеканала NHK на 4 января, число погибших составило 80 человек. Больше всего жертв в Вадзиме — 48. В среду, 3 января, в центрах эвакуации находились около 33 тысяч человек, им не хватает еды и воды.

Землетрясение, произошедшее 1 января 2024 года, стало самым мощным для полуострова Ното с 1885 года. Приборы зафиксировали толчки магнитудой от 5,4 до 7,6. Они привели к обрушению до 50 зданий в префектуре Исикава.

Накануне в этой же префектуре произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5.