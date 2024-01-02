Мир 02 января 2024, 12:02 Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 48 NHK: число погибших при землетрясениях в Японии достигло 48 Zhang Xiaoyu / Global Look Press

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По меньшей мере 48 человек погибли в результате серии землетрясений в Японии, которые начались 1 января и продолжаются до сих пор. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на властей японской префектуры Исикава, которая находится ближе всего к эпицентру толчков.

По последним данным, свыше 50 человек получили травмы. В префектуре Исикава повреждены более 200 жилых домов, свыше 100 — полностью разрушены. В регионе бушуют пожары, спасатели борются с огнем.

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Из нескольких японских префектур, в том числе Исикава, Ниигата, эвакуировали около 60 тысяч человек. В кабмине Японии заявили, что жители пострадавших регионов, у которых нет возможности самостоятельно эвакуироваться, ждут прибытия помощи.

Ранее NHK сообщил о 30 погибших при землетрясениях. Половина из них — в городе Вадзима. В результате стихийного бедствия более 30 тысяч домов остались без электроэнергии.