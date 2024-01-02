Мир 02 января 2024, 07:28 Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 24 Kyodo: число жертв землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 24 Последствия землетрясения в Японии / РИА «Новости»

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Жертвами серии землетрясений в японской префектуре Исикава, произошедших 1 января, стали 24 человека. До этого сообщалось о 13 погибших. Обновленные данные со ссылкой на медиков представило агентство Kyodo.

Агентство уточнило, что наибольшее число погибших зафиксировали в городе Вадзима, где обрушилось 50 домов. Число пострадавших исчисляется десятками, точных цифр пока нет. Спасатели ищут людей под завалами.

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В понедельник в японской префектуре Исикава произошло одно из самых мощных землетрясений за последние 139 лет. Магнитуда толчков варьировалась в пределах 5,7-7,6. Позднее власти объявили угрозу цунами. Стихия накрыла северо-западное побережье, разрушая все на своем пути.