Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 13. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем траура по погибшим.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям республики, ведутся поиски еще трех пропавших человек. Кроме того, тела трех погибших остаются неопознанными.

«Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 13 человек. На месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается», — передало РИА «Новости» слова ведомства.

В субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем траура по погибшим во время взрывов на складах боеприпасов. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Он отметил, что погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Поэтому они навсегда останутся в памяти народа.

Накануне власти Казахстана решили эвакуировать более 80 детей из района, расположенного рядом с воинской частью, где прогремели взрывы. Министерство обороны сообщило, что на складе хранилось более 500 тонн тротила.