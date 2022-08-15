Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване выросло до восьми человек

Восемь человек стали жертвами взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Спасатели продолжают разбирать завалы, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. На данный момент число погибших достигло восьми», — написал пресс-секретарь ведомства в соцсети.

Как заявил журналистам глава МЧС Армении Армен Памбухчян, спасатели расчислили от завалов около 30% территории рынка. Работа не прекращается не только днем, но и ночью.

«Голоса под одним из завалов услышали добровольцы, и мы сразу перебросили туда основные силы. Мы объявили минуту тишины, чтобы были слышны голоса из-под завалов, но пока ничего не услышали», — процитировал министра ТАСС.

На месте постоянно дежурят медики на случай, если спасатели найдут выживших. Сейчас на сайте МЧС перечислены имена 23 предполагаемых пропавших без вести. Шесть человек из списка являются иранцами.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» произошел днем в воскресенье, 14 августа. Мэрия Еревана уточнила, что очаг находился в пиротехническом отделе. После взрыва начался пожар, тушение которого заняло почти сутки.