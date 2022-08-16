Число жертв взрыва в ТЦ Еревана выросло до 10 человек

Жертвами взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване стали уже 10 человек. Об увеличении числа погибших сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших.

К вечеру 15 августа от завалов удалось расчистить порядка 30% территории рынка. Специалисты работают в круглосуточном режиме. На месте происшествия несут дежурство медики. Без вести пропавшими числятся более 20 человек. Шестеро из них — иранцы.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» прогремел днем 14 августа. В мэрии Еревана сообщали, что его очагом стал пиротехнический отдел. Начавшийся пожар тушили почти сутки. В МЧС не исключили возможность обрушения многоэтажной железобетонной конструкции даже после ликвидации пламени.