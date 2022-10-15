Число жертв взрыва на шахте в Турции возросло до 40 | 360°

Мир 15 октября 2022, 12:37 Поделиться Telegram

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Viber Число жертв взрыва на шахте в Турции возросло до 40 A-Haber: число погибших при взрыве на шахте на севере Турции увеличилось до 40

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Число погибших в результате мощного взрыва на шахте на севере Турции достигло 40. Об этом сообщил новостной канал A-Haber со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

«К сожалению, число погибших выросло до 40», — сказал Сойлу.

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По его словам, число пострадавших на данный момент не изменилось: одиннадцать горняков госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Утром 15 октября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что число погибших в результате мощного взрыва на шахте на севере Турции достигло 28.

Министр природных ресурсов и энергетики страны Фатих Донмез назвал предварительную причину аварии. По его словам, шахта обрушилась в результате взрыва рудничного газа

Президент России Владимир Путин выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, из-за которой погибли десятки рабочих.

По предварительным данным, взрыв произошел на глубине 300 метров. Эрдоган направил на место ЧП главу МВД Сулеймана Сойлу и министра природных ресурсов и энергетики Фатиха Денмеза, написал «Царьград».

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