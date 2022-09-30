Число жертв взрыва в образовательном центре Кабула выросло до 32 человек | 360°

Мир 30 сентября 2022, 11:14 Поделиться Telegram

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Viber Число жертв взрыва в образовательном центре Кабула выросло до 32 человек Al Jazeera: при взрыве в образовательном центре Кабула погибли 32 человека YouТube

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В Кабуле растет число жертв взрыва в образовательном центре. По последним данным телеканала Al Jazeera, погибли 32 человека. Информацию предоставил источник в правительстве Афганистана.

По его словам, пострадали 40 человек. Местный телеканал Tolo News со ссылкой на представителя полиции Кабула Халида Задрана сообщил о гибели 19 человек и 27 пострадавших, уточнило РИА «Новости».

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Источники Tolo News рассказали, что нападение на образовательный центр совершил террорист-смертник.

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Факт взрыва в западном районе Дашт-и-Барчи подтвердил представитель МВД Абдул Нафи Таккур. Никакой дополнительной информации он не предоставил.

По предварительной информации, ЧП в образовательном центре произошло во время экзаменов. В основном среди жертв молодые девушки.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

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