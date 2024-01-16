Мир 16 января 2024, 01:59 Число жертв взрыва в Баку увеличилось до семи Семь человек погибли в результате взрыва в мебельном цехе в Баку РИА «Новости»

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Число жертв в результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку увеличилось до семи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генпрокуратуру Азербайджана.

«В результате поисково-спасательных работ на месте взрыва в мебельном цехе, расположенном на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, были обнаружены и извлечены из-под завалов тела шести человек. Некоторое время назад было обнаружено и извлечено еще одно тело», — сообщили в ведомстве.

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Мощный взрыв в мебельном цехе на улице Абая Кунанбаева в Баку прогремел днем в понедельник, 15 января. После взрыва в здании начался пожар. Причина ЧП пока неизвестна.

В результате взрыва пострадали 24 человека. Один из пострадавших отказался от госпитализации, 10 человек с переломами и ожогами доставили в Клинический медицинский центр с сочетанными травмами суставов, остальных увезли в ожоговый центр при Медицинском центре имени Нариманова.