Число жертв взрыва на складе боеприпасов в Казахстане выросло до пяти

Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до пяти. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ранее речь шла о четырех погибших военных и более 60 пострадавших.

Накануне вечером в Жамбылской области произошел пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Очевидцы насчитали около 10 взрывов. На место оперативно прибыли пожарные, и через время огонь был локализован.

Министерство обороны Казахстана не исключило версию поджога на складе с боеприпасами. Однако причиной также могло стать нарушение требований безопасности, самовозгорание или химическая реакция.

Пока специалисты отрабатывают все версии случившегося. После взрывов на складе министр обороны Нурлан Ермекбаев заявил о готовности покинуть пост. Сейчас перед ним стоит задача ликвидировать последствия ЧП, окончательное решение о его увольнении примет руководство республики.

Ранее в Министерстве обороны Казахстана сообщили, что на складе боеприпасов хранилось более 500 тонн тротила.