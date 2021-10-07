Число жертв в Омане и Иране из-за циклона выросло до 14 человек

Циклон «Шахин», обрушившийся на города Омана и Ирана, унес жизни 14 граждан. Наибольшее число жертв зафиксировано в Омане. Об этом написало зарубежное агентство Associated Press.

По предварительным данным, в оманских городах погибли 12 человек. Власти Ирана сообщили о двух смертях. Еще пять рыбаков пропали без вести. Скорость обрушившегося на эти страны ветра составляла 150 километров в час, написала «Общественная служба новостей».

О циклоне «Шахин» стало известно еще в воскресенье, 4 октября. Вихрь прорвался с акватории Аравийского моря. Главная причина таких погодных процессов — перегрев Мирового океана. Сейчас в условиях меняющегося климата мир будет сталкиваться с подобными ситуациями все чаще.