Число жертв урагана «Ида» в США выросло до 82

На северо-востоке США погибли 82 человека из-за последствий урагана «Ида». Больше всего жертв в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Также погибшие есть в штатах Пенсильвания и Луизиана. В этих регионах люди уже больше недели остаются без электричества. Об этом сообщил CBS.

Большинство жертв проживали в подвальных этажах зданий, которые затопила вода.

Ураган обрушился на Луизиану 29 августа, в 16-ю годовщину урагана «Катрина». Он оставил множество жителей без электричества, а также без газа и воды. Ураган быстро ослаб, однако принес с собой проливные дожди и грозы, которые обрушились на штаты Пенсильвания, Нью-Йорк и Нью-Джерси. За несколько часов в Нью-Йорке выпало 15-25 сантиметров осадков. Основной удар пришелся на районы Бруклин и Квинс.