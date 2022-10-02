Число жертв урагана «Иан» во Флориде превысило 70 человек | 360°

Мир 02 октября 2022, 02:14 Поделиться Telegram

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Viber Число жертв урагана «Иан» во Флориде превысило 70 человек NBC News: Число жертв урагана «Иан» во Флориде достигло 77 человек Pxhere.com

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По последним данным, как минимум 77 человек стали жертвами урагана «Иан», который обрушился на Флориду. Об этом сообщил NBC News.

Сейчас в американском штате проходит поисково-спасательная операция. Специалисты не исключают, что в ближайшее время число жертв стихии может вырасти.

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До этого поступала информация о 42 погибших.

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Американские власти приступили к оценке причиненного ураганом ущерба. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что «Иан» может стать самым разрушительным ураганом в истории США.

Порядка 1,3 миллиона жителей Флориды остаются без электричества. Ураган спровоцировал масштабные разрушения в штате, стихия парализовала работу телекоммуникационных сетей, а также аэропортов.

«Иан» подошел к побережью Флориды 28 сентября, до этого он привел к разрушениям и гибели двух человек на Кубе. Из провинции Пинар-дель-Рио эвакуировали 38 тысяч человек, сообщали СМИ.

Американский режиссер и актер Кевин Сорбо призвал руководство страны помогать выжившим после урагана вместо того, чтобы отправлять финансовую помощь на Украину.

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