Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек.

«Число жертв на Багамах в результате урагана „Дориан“ возросло до 30», — сказал Миннис в интервью телеканалу CNN.

Бешеный «Дориан» привел Багамы к гуманитарному кризису. На очереди Канада Подробнее

Ранее сообщалось, что жертвами удара стихии на Багамских островах стали 23 человека, но уточнялось, что это число вероятно неокончательное. По словам властей, количество жертв «Дориана» будет расти по мере разбора завалов.

Мощный ураган обрушился на Багамские острова в воскресенье, 1 сентября. После этого он начал свое движение в сторону прибрежных регионов Соединенных Штатов. В Джорджии, Южной Каролине и Флориде была проведена массовая эвакуация жителей.

Ранее урагану «Дориан» была присвоена пятая, высшая категория опасности. Сейчас она понизилась до второй. По данным канадского Национального метеобюро, «Дориан» направляется в сторону Канады. Атлантического побережья страны он достигнет уже в субботу, 7 сентября.