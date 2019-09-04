Число жертв урагана «Дориан» выросло до семи человек
Слова Минниса были приведены телеканалом ZNS Bahamas в Twitter. Канал проводил трансляцию выступления.
Медленный и очень опасный. Куда движется ураган «Дориан»Подробнее
По словам премьера Багамских островов, двое пострадавших были доставлены в столицу для лечения, но впоследствии скончались.
«Дориан» достиг редкой пятой, высшей категории, 1 сентября. Режим чрезвычайной ситуации объявили ряд американских штатов. Опасность урагана кроется не только в силе ветра, но также и в количестве осадков — оно может привести к наводнениям. Сейчас, согласно прогнозам, «Дориан» продолжит движение вдоль атлантического побережья Соединенных Штатов. Но эксперты не исключают сильных ливневых дождей и наводнений в четверг-пятницу в Северной и Южной Каролине.
Ранее сообщалось, что из-за урагана погибли пять человек. «Дориан» также нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, который находится в северной части Багам.