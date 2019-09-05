Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Блогеры хотели поддержать пострадавших от урагана «Дориан». Теперь их критикуют все Подробнее

По информации газеты, по мере разбора завалов число жертв увеличивается.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп подписал декларацию, согласно которой в штате Северная Каролина вводится режим ЧС из-за урагана «Дориан». Глава государства приказал местным властям мобилизовать все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность людей во время стихийного бедствия.

«Дориан» обрушился на Багамские острова в воскресенье, 1 сентября. После этого он начал свое движение в сторону прибрежных регионов Соединенных Штатов. Массовая эвакуация жителей была проведена в Джорджии, Южной Каролине и Флориде. Ранее «Дориану» была присвоена пятая, высшая категория опасности, сейчас она понизилась до второй категории.