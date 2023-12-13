13 декабря 2023, 17:04
Число жертв ударов по сектору Газа превысило 18,6 тысячи
Минздрав сектора Газа: число погибших при ударах по анклаву выросло до 18 608
Количество погибших при ударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до 18 608, пострадали более 50 тысяч человек. Об этом сообщил представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра, его заявление опубликовали в Telegram-канале ведомства.
«Число жертв израильской агрессии возросло с 7 октября до 18 608 погибших и 50 594 раненых», — сказал представитель министерства.
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Он добавил, что за последние часы в больницы сектора Газа поступили 196 погибших и 499 раненых. По словам аль-Кудры, большое число жертв по-прежнему находится под завалами и на дорогах.
Представитель Минздрава также назвал невыносимой ситуацию в больницах на юге анклава. Он призвал международные организации помочь системе здравоохранения Газы лекарствами, медицинскими расходными материалами, топливом и специализированными медицинскими бригадами.
После обострения палестино-израильского конфликта из сектора Газа вывезли и доставили на родину более тысячи россиян. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке невозможно, пока «грохочут пушки».
Конфликт Израиля и Палестины
Ближний Восток
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