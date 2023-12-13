Мир 13 декабря 2023, 17:04 Число жертв ударов по сектору Газа превысило 18,6 тысячи Минздрав сектора Газа: число погибших при ударах по анклаву выросло до 18 608 Naaman Omar/Keystone Press Agency/globallookpress

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Количество погибших при ударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до 18 608, пострадали более 50 тысяч человек. Об этом сообщил представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра, его заявление опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Число жертв израильской агрессии возросло с 7 октября до 18 608 погибших и 50 594 раненых», — сказал представитель министерства.

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Он добавил, что за последние часы в больницы сектора Газа поступили 196 погибших и 499 раненых. По словам аль-Кудры, большое число жертв по-прежнему находится под завалами и на дорогах.

Представитель Минздрава также назвал невыносимой ситуацию в больницах на юге анклава. Он призвал международные организации помочь системе здравоохранения Газы лекарствами, медицинскими расходными материалами, топливом и специализированными медицинскими бригадами.

После обострения палестино-израильского конфликта из сектора Газа вывезли и доставили на родину более тысячи россиян. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке невозможно, пока «грохочут пушки».