Мир 02 апреля 2023, 00:06 Число жертв торнадо в США возросло до 18 ABC News: жертвами мощного торнадо в США стали 18 человек Pxhere

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В результате мощного торнадо в некоторых американских штатах погибли 18 человек. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«По меньшей мере 18 человек погибли в шести штатах», — сообщили местные власти.

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Дестяки людей госпитализировали. Торнадо прошел по регионам в ночь на пятницу, 31 марта. Ранее телеканал сообщал о 10 жертвах смерча. Торнадо прошелся по Арканзасу, Миссисипи, Айове, Теннесси, Иллинойсу и Висконсин.

Днем 1 апреля телеканал CNN, со ссылкой на центр отслеживания нештатных ситуаций в энергетической сфере сообщил, что без света в результате природного явления остались свыше 450 тысяч домов и предприятий центральных штатов США. В Индиане сложилась самая тяжелая ситуация. Там без электричества остались порядка 100 тысяч жилых построек и предприятий.

Пришедший в Иллинойс торнадо сорвал крышу театре «Аполлон» города Белвидер во время концерта группы Morbid Angel. В помещении в этот момент находились несколько сотен человек, сообщали СМИ. Один из зрителей, как указывалось, погиб, а травмы различной степени тяжести получили 28 человек. Информацию о жертве и пострадавших официально не подтверждали.