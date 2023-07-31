Мир 31 июля 2023, 14:35 Число жертв теракта в Пакистане выросло до 54 Geo News: число жертв атаки террориста-смертника на северо-западе Пакистана достигло 54 Скриншот видео

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Количество жертв нападения террориста-смертника на северо-западе Пакистана 30 июля выросло до 54 человек. Об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на полицию.

По данным местных правоохранителей, скончались некоторые люди с тяжелыми ранениями и травмами, попавшие в больницу после теракта.

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Сейчас в медицинских учреждениях лечатся 83 человека, пострадавших при атаке смертника в провинции Хайбер-Пахтунхва, указали в полиции.

Террорист устроил взрыв на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам», входящей в правящую коалицию. Одним из погибших оказался лидер политического объединения, сообщил RT. В зале, где проводили мероприятие, находились 400 человек.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил начать расследование и найти стоящих за терактом. Атаку смертника осудили Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, США и Турция.