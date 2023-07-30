Мир 30 июля 2023, 21:25 Число жертв теракта на северо-западе Пакистана выросло до 40 Geo News: количество погибших при теракте в Пакистане увеличилось до 40 Freepik

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Количество погибших при взрыве на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в Пакистане выросло до 40 человек. Об этом сообщил телеканал Geo News.

В публикации отметили, что среди жертв оказался местный лидер партии. Все случилось, когда тот выступал перед публикой.

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«По меньшей мере 40 человек, в том числе местный лидер „Джамиат Улема-и-Ислам“, были убиты в результате взрыва террориста-смертника, который произошел в воскресенье на съезде в Баджауре», — уточнили журналисты.

По словам генерального инспектора полиции Хайбера-Пахтунхвы Ахтар Хаят Хана, у террориста-смертника было с собой 10 килограммов взрывчатки, на месте ЧП также нашли шарикоподшипники. На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Взрыв в Пакистане прогремел 30 июля в 16:00 по местному времени (14:00 по московскому — прим. ред.). Министр информации государства Фироз Шах Джама заявил о как минимум 200 раненых.

Еще 6 марта стало известно о девяти погибших полицейских во время теракта в Пакистане. Взрыв случился рядом с автомобилем, в котором находились блюстители порядка.