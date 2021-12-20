Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 208. Фото и видео

Жертвами последствий тайфуна «Раи» на Филиппинах стали не менее 208 человек. Об этом сообщила газета Manila Bulletin со ссылкой на информацию полиции.

Также пострадали 239 человек. 52 человека числятся пропавшими без вести. Ранее речь шла о 169 жертвах тайфуна.

Разгул стихии в полной мере продемонстрирован в соцсетях. На многочисленных фотографиях — разрушенные дома, размытые дороги уничтоженные пляжи и люди, которые остались буквально ни с чем.

Новый тайфун «Раи» сформировался в западной части Тихого океана. О его появлении 16 декабря сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга. Власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тысяч местных жителей.

По данным специалистов, тайфун движется в сторону вьетнамской провинции Биньдинь.