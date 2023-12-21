Мир 21 декабря 2023, 20:32 Число жертв стрельбы в университете Праги превысило 15 Полиция Чехии: в результате стрельбы в Праге погибли более 15 человек Авторство: Stanislav Dusík. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/

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Число погибших в результате стрельбы в Праге превысило 15 человек. Об этом сообщила полиция Чехии в соцсети X (бывший Twitter).

Полицейские продолжают исследовать место преступления.

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«На данный момент у нас нет информации о том, что преступник связан с какой-либо террористической организацией», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 10 погибших. Еще девять человек получили серьезные ранения, их состояние медики оценили как тяжелое. Всего пострадали около 30 человек.

В четверг, 21 декабря, неизвестный открыл стрельбу в Карловом университете Праги. Полиция сообщила о ликвидации нападавшего.

По данным польской полиции, стрелок действовал в одиночку. Его мотивы пока не известны. Полиция призвала жителей Праги и гостей города не приближаться к зданию университета.

По данным издания Aktu, нападавший использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом. Он устроил стрельбу на четвертом этаже вуза, где находится философский факультет. Часть студентов и преподавателей забаррикадировались в здании.