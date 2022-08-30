Число жертв столкновений в Багдаде увеличилось до 30 человек

Утром 30 августа в Багдаде возобновились вооруженные столкновения. Погибли в общей сложности 30 человек, сообщил Al Hadath.

«По данным информированных источников и активистов, в столкновениях применялось среднее и тяжелое вооружение. Число погибших возросло до 30 человек», — сообщил телеканал.

Большинство жертв — сторонники шиитского лидера Муктады ас-Садра. Сотни людей пострадали.

Вооруженные столкновения в столице Ирака продолжаются второй день. Муктада ас-Садр в ответ на отказ правительства провести досрочные парламентские выборы закрыл офисы своей партии, и его сторонники вышли на улицы. Они вошли в «зеленую зону» в центре Багдада и захватили штаб-квартиру правительства Ирака, но силовикам удалось ее вернуть. Власти призвали освободить все оккупированные правительственные здания.

Силовики перекрыли улицы бетонными блоками. По словам корреспондента телеканала, по ним разъезжают грузовики с людьми, вооруженными автоматами и гранатометами. Ночью жители Багдада слышали звуки стрельбы, четыре ракеты упало посреди жилого комплекса в «зеленой зоне».