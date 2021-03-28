Число жертв рухнувшей многоэтажки в Египте возросло до 25

Обрушение многоэтажного жилого дома в Каире привело к гибели 25 человек. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Такие данные обнародовали Силы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям Египта. Они обнаружили под завалами тела трех жильцов, числившихся пропавшими без вести. После этого число жертв возросло до 25.

Еще 25 человек пострадали.

Дом обрушился в ночь на 28 марта в густонаселенном районе с плотной застройкой Гиср-эс-Суэйс на востоке Каира. Спасатели весь день разбирали завалы руками и с помощью спецтехники, чтобы найти выживших. Вечером специалисты начали осматривать здания, ранее примыкавшие к рухнувшему десятиэтажному дому. Им предстоит выяснить, есть ли угроза конструкциям. На расчистку всех завалов потребуется еще несколько дней.

Дом возвели в 2011 году, изначально в нем было четыре этажа. По неподтвержденным данным, владелец незаконно надстроил еще шесть. Очевидцы рассказали, что несколько дней назад хозяин начал реконструкцию в магазине на первом этаже. Для этого он пробил стены и снес несколько несущих опор. По словам жильцов, несколько лет в подвале скапливалась вода от холодильной установки промышленного образца, это тоже могло отразиться на прочности конструкций.