Число жертв разрушительного землетрясения на Гаити возросло до 1297

В результате мощного землетрясения на Гаити погибли уже 1297 человек. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на заявление властей.

Последняя озвученная цифра была на несколько сотен погибших меньше. В ООН сообщили, что они поддерживают все усилия властей страны по помощи всем, кто пострадал при ударе стихии. Организация будет помогать Гаити и всячески содействовать поискам раненых.

Соболезнования премьер-министру Гаити Ариэлю Анри выразил президент России Владимир Путин.

15 августа на Гаити произошло еще одно землетрясение, но к счастью, уже не такое мощное. Эпицентр располагался в 35 километрах от коммуны Ле-Ке, там проживает примерно 125 тысяч гаитян. Пока неизвестно, привело ли землетрясение к каким-либо разрушениям.

Из-за сильнейших последствий предыдущего землетрясения власти Гаити решили на месяц ввести режим ЧП на территории всей республики. Правительство просит граждан прийти в больницы и сдать кровь, которая крайне нужна пострадавшим в бедствии.