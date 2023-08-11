Мир 11 августа 2023, 04:38 Число жертв природных пожаров на Гавайях выросло до 53 Pixabay

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Жертвами природных пожаров в американском штате Гавайи стали 53 человека. Об этом сообщили власти округа Мауи. Их процитировал ТАСС.

«Сегодня была подтверждена гибель еще 17 человек в результате пожара в районе города Лахайна. Таким образом, число погибших достигло 53», — сообщили власти.

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Ранее сообщилось о 36 погибших в результате сильных пожаров на Гавайях. Губернатор штата Джош Грин заявил, что количество погибших может возрасти до 60 или больше.

Лесные пожары на Большом острове и Мауи начались из-за сухой погоды и сильного ветра. В результате природного пожара практически полностью выгорел исторический и культурный центр — город Лахайна. Огонь уничтожил множество достопримечательностей, восстановление города займет несколько лет.

Посольство РФ в США запросило у Госдепа данные о возможном наличии россиян среди погибших.