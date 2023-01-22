Мир 22 января 2023, 14:23 Число жертв при обрушении дома в Алеппо увеличилось до 15 Sham FM: при обрушении дома в Алеппо погибли 15 человек РИА «Новости»

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При обрушении пятиэтажного дома в Алеппо погибли как минимум 15 человек, среди них есть ребенок. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

Жилой дом рухнул в северо-западной части города, в микрорайоне Шейх-Максуд. Одной из наиболее вероятных причин стало размытие водой части фундамента постройки.

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На место происшествия прибыли экстренные службы, спасатели разбирают завалы. Телеканал Al Arabiya уточнил со ссылкой на источник, что под обломками могут оставаться люди.

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МВД Сирии сообщало, что в обвалившемся доме проживали как минимум семь семей. Стало известно, что трех человек смогли вытащить с травмами различной степени тяжести, их доставили в больницу.

Представители экстренных служб не исключали, что общее количество погибших после разбора завалов может увеличиться.