Мир 12 августа 2023, 15:03 Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 80 Управление округа Мауи: 80 человек погибли на Гавайях из-за лесных пожаров Unsplash

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Число жертв в результате лесных пожаров на гавайском острове Мауи выросло до 80, сообщили в пресс-службе управления одноименного округа. Там добавили, что спасатели продолжают бороться с огнем в городах Лахайна, Пулеху и Кихеи.

«Спасатели продолжают тушить вспышки и локализуют пожары <…> Число погибших составляет 80», — уточнили в округе Мауи.

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Местные жители раскритиковали федеральные власти США за недостаточную помощь в связи с природными пожарами, сообщила газета The Washington Post. Из-за этого правительственные чиновники начали «обзор реагирования населения штата на чрезвычайные ситуации».

Без электричества на Гавайях остались более 4,5 тысячи человек, отметили авторы статьи. Они напомнили, что днем ранее света не было у 11 тысяч жителей островов. Жителей Лахайны призвали «держаться подальше» от исторической части города из-за «опасностей, включая токсичные частицы из тлеющих районов».

По словам губернатора штата Джоша Грина, огонь практически полностью уничтожил Лахайну. Он предположил, что на острова обрушилось крупнейшее стихийное бедствие в истории.