Число жертв поджога студии-аниме в Киото увеличилось спустя 2,5 месяца после пожара

Число жертв в Киото возросло до 36 человек. По данным агентства, 4 октября в больнице скончалась от ожогов одна из пострадавших.

Еще более 20 местных жителей до сих пор лежат в медицинских учреждениях, отметила «Газета.ru».

Пожар в студии аниме стал одним из самых трагических в истории Японии Подробнее

Студия загорелась 18 июля, в то время в офисе работали 70 сотрудников. Большую часть погибших — 33 — нашли на лестнице, которая ведет на крышу трехэтажной студии. Они не смогли выбежать на улицу. Поджигателем оказался 41-летний мужчина. После ЧП он кричал: «Умри!». Злоумышленника задержали и привезли в больницу с ожогами лица и груди.

Поджигатель проник в здание с двумя канистрами бензина и с помощью них устроил поджог. Мужчина пошел на такой поступок, так как в студии у него якобы украли идею новеллы.

Animation Co известна среди любителей манги и аниме благодаря таким произведениям, как K-On! и Haruhi Suzumiya. После ЧП студия продолжила работать.