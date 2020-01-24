Число жертв от землетрясения в Турции достигло четырех человек

Четыре человека погибли при землетрясении на востоке Турции. Также сообщается, что под завалами домов могут еще находится люди.

«Два в провинции Малатья и двое в провинции Элязыг», — передает слова главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу РИА «Новости». Он также добавил, что все погибшие были гражданами Турции.

В пострадавшие провинции властями была направлена гуманитарная помощь — пострадавшим предоставили палатки и теплые одеяла. В Турции также обеспечили бесплатный интернет для граждан, проживающих в зоне землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже на востоке страны. Согласно предварительной информации, в результате бедствия россияне не пострадали.

За несколько дней до этого произошло землетрясение в пять баллов недалеко от Турции — в акватории Ионического моря.

Ранее сообщалось, что 22 января были зафиксированы два землетрясения с разницей в пять часов на Байкале. Первое имело магнитуду 3,5 балла, а второе — три балла.