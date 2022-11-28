28 ноября 2022, 01:07
Число жертв оползня на острове Искья в Италии достигло пяти
ANSA: жертвами оползня в Неаполитанском заливе стали пять человек
Мощный оползень обрушился на остров Искья в Неаполитанском заливе. Спасатели обнаружили тела четырех жертв, сообщило агентство ANSA.
По предварительным данным, среди 11 человек, которых считали пропавшими без вести в результате стихии, обнаружены тела четырех жертв, трое из которых — дети. Ранее появились информация о гибели молодой женщины.
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В минувшую субботу на острове обрушились ливни, которые спровоцировали наводнения и оползни. В результате непогоды обрушились 10 зданий.
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Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози сообщил, что свыше 200 человек эвакуировали. По его словам, поисково-спасательные работы затруднены плохими погодными условиями. Местные власти временно закрыли школ на острове и объявили режим чрезвычайной ситуации. На ликвидацию последствий разгула стихии будет потрачено два миллиона долларов.
Ранее на Филиппинах в результате наводнений и оползней погибли более 30 человек. Также пострадало десять муниципалитетов и город в провинции Северный Магинданао.
Ураган
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