Мир 13 февраля 2024, 12:51 Число жертв обстрела на границе Армении увеличилось до четырех Минобороны Армении: при обстреле со стороны Азербайджана погибли 4 человека Аппарат Президента Республики Армения

Читать 360tv в

При обстреле со стороны Азербайджана в Сюникской области Армении погибли четверо военнослужащих. Пятого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

«С армянской стороны четверо погибших и один раненый. Состояние оценивается как средней тяжести, на данный момент его жизни ничто не угрожает», — сообщила пресс-служба.

Реклама

Министерство обещало опубликовать список погибших. Военнослужащие 13 февраля попали под огонь со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Армянские позиции располагались в районе Неркин Ханд. Обстрел длился около четырех часов и прекратился к 09:30.

Госпогранслужба Азербайджана заявила, что провела операцию «Возмездие» в ответ на обстрел вечером 12 февраля на северо-востоке. Минобороны Армении опровергло информацию об ударах по азербайджанским позициям.

Военный эксперт Андрей Кошкин связал обострение напряженности с вмешательством третьих стран. RT сообщил, что Армения предлагала Азербайджану договориться о взаимном контроле над вооружениями.