Число жертв обрушения жилого дома в Майами выросло до девяти

Погибшими при обрушении многоэтажного дома в Майами стали девять человек. В больнице скончалась раненая женщина, которую вытащили из-под завалов. При разборе спасатели обнаружили тела еще четырех человек. Как сообщил телеканал ABC 7, с таким заявлением выступила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Она подчеркнула, что спасатели продолжают разбирать огромную кучу обломков в поисках выживших. Пропавшими без вести остаются более чем 150 человек.

«Нам удалось найти еще четыре тела. Одна пострадавшая скончалась в больнице. На сегодняшний день количество погибших достигло девяти человек. Опознать удалось останки только четырех жильцов. Информацию передали их родственникам», — заявила она.

Частичное обрушение многоэтажного квартирного дома в Майами произошло в четверг, 24 июня. Полностью уничтожены или получили повреждения 55 из 136 квартир. При разборе завалов спасатели вытащили 35 человек, включая маленького мальчика.

Сколько именно людей проживало в доме, неизвестно, так как там не было управляющей компании, а многие снимали жилье буквально на несколько дней. Власти составили списки, ориентируясь на слова соседей. Родственников пропавших перевезли в специальный центр. Что стало причиной обрушения, пока не известно.