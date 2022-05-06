Число жертв обрушения здания в Китае увеличилось до 53

По последним данным, в результате обрушения здания в городе Чанша, в провинции Хунань, 53 человека погибли. Ранее было известно о 26 погибших. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Здание из шести этажей обрушилось еще 29 апреля. В постройке находились небольшая гостиница, магазины, предприятия общественного питания. Власти на следующий день заявили, что 23 человека остались под завалами, еще 40 — пропали без вести.

Поисково-спасательная операция на месте уже завершена, из-под завалов спасатели вытащили живыми 10 пострадавших, им оказали всю необходимую медпомощь. Местные власти признали рухнувший дом самостроем. Его незаконная реконструкция могла стать одной из причин ЧП.

Полиция задержали девять человек, четверо — по обвинению в преступной халатности, остальные обвиняются в предоставлении фальшивых документов. По результатам предварительного расследования, занимающаяся инженерно-техническим контролем компания дала фальшивое заключение по итогам оценки безопасности в отношении гостиницы, которая находилась с четвертого по шестой этажи. Их незаконно и самовольно достроили.