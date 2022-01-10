Число жертв обрушения скалы в Бразилии достигло 10

Часть скалы рухнула в воду бразильского озера Фурнаш на востоке страны. Количество погибших достигло 10 человек, сообщил телеканал CNN Brasil.

Изначально было известно о семи жертвах обрушения скалы. По информации телеканала, в воскресенье, 9 января, спасатели нашли в озере еще три тела. Всего поисками людей занимаются 50 спасателей и 11 водолазов. Как уточнили спасатели, все 10 погибших находились на одном катере.

Обрушение части скалы произошло днем 8 января на озере в бразильском штате Минас-Жерайс. Некоторые туристы успели заснять этот момент на видео и опубликовать ролики в соцсетях. На кадрах видно, что из-за трещины большая каменная глыба рухнула в воду. В это время рядом со скалой находились несколько катеров. Отколовшаяся часть упала прямо на людей.

Всего у скалы находились не менее 34 человек. Легкие ушибы получили 23 туриста, еще восемь доставили в больницы. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Как заявил пресс-секретарь службы спасателей штата Минас-Жерайс Педру Аихара, причиной обвала скалы стали сильные осадки. Из-за дождя горные породы подверглись серьезной эрозии. Спасатели не исключают повторения ситуации. ВМС Бразилии подключились к расследованию всех обстоятельств гибели людей.