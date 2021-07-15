Число жертв обрушения дома во Флориде возросло до 97
Через 21 день после обрушения жилого дома во Флориде власти заявили, что число жертв катастрофы увеличилось до 97 человек. Эта информация появилась на странице главы округа Майами-Дейд Даниэллы Ливайн Кавы в Twitter.
«Настал 21-й день, наши поисковые и восстановительные работы продолжаются. Общее число подтвержденных смертей сейчас составляет 97 — ошеломляющая, душераздирающая потеря. Были опознаны 90 человек и уведомлены 88 семей», — сообщила она.
Ливайн Кава призвала жителей штата хранить в своих сердцах молитвах всех скорбящих. Несколько дней назад сообщалось о 95 погибших, судьба 14 человек оставалось неизвестной.
Многоэтажный жилой дом из 12 этажей в Серфсайде штате Флорида обрушился в ночь на 24 июня. Повреждения получили 55 из 136 квартир. Причины случившегося установить пока не удалось. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек. После выживших больше не находили. В конце первой недели июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию и теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.