Число жертв наводнения в Турции достигло 72

Стихия, обрушившаяся на север Турции, унесла жизни минимум 72 человек. Больше всего жертв — 60 — оказалось в Кастамону. В больницах остаются восемь пострадавших.

Данные привел ТАСС со ссылкой на правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

«В результате наводнения погибли 72 наших гражданина», — отметили в ведомстве.

В Кастамону жертвами наводнения стали 60 человек, в Синопе — 11, в Бартыне — один. В больницах медицинскую помощь оказывают восьми пострадавшим.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от удара стихии регионы зонами стихийного бедствия. В провинциях до сих пор идут поисково-спасательные работы. В них задействовали свыше 4,6 тысячи человек и более тысячи единиц техники.

Из-за сильных ливней, которые прошли 11 августа, на севере страны начались наводнения и сошли сели. Улицы городов залило грязевыми потоками. Ущерб нанесен зданиям, машинам и инфраструктуре.