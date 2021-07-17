Число жертв наводнения в Германии возросло до 133 человек

На западе Германии после наводнения количество жертв увеличилось до 133 человек. Об этом написала газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

В частности, в Рейнланд-Пфальц из-за стихии скончались 90 жителей, а в Северном Рейне — Вестфалии — 43. По последним данным, пострадали более 618 жителей. В полиции не исключили, что число погибших и пострадавших может вырасти.

На западе и юго-западе Германии с понедельника шли сильные дожди. Они привели к сильному наводнению. В результате из берегов вышли притоки Рейна — Ар и Мозель, а также небольшие реки — Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.

Недавно местные СМИ сообщили об ухудшении ситуации в городе Эрфтштадт, который находится недалеко от Кельна. Там непогода привела к разрушению нескольких домов. Почти 150 тысяч домов остались без электричества. Деревня Шульд, где жили 700 человек, почти полностью разрушена. Также нарушено транспортное сообщение.

В Германии произошедшее связывают с климатическими изменениями. Такой погоды жители страны не видели лет 200.